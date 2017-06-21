الدولة الشابة لتحقيق رؤية 2030

جاء قرار تعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع بتأييد 31 عضواً من بين 34 عضواً في هيئة البيعة إيماناً من أعضاء الهيئة بدور الشباب، وأهمية تعزيز مكانتهم لمستقبل الدولة، وضخ طاقاتهم لصناعة مستقبل مشرق، وذلك وفقًا لنهج الممكلة لتنفيذ رؤية السعودية 2030 ، حيث حرصت المملكة خلال الفترة الماضية على ضخ دماء جديدة من الشباب عن طريق تعيين أمراء ونواب أمراء من جيل الشباب، عبر أوامر ملكية تصب في صالح الوطن والمواطن وذلك إيماناً منه بأهمية الشباب وبأفكارهم نحو مستقبل مشرق للبلاد.

و بهذا التعيين يكون هو الأصغر سنا من أحفاد الملك عبد العزيز، الذي يتولى هذا المنصب، وهو ما يدل علي دخول المملكة في مرحلة “شباب القيادة” لتمارس دورها في قيادة الأمة مع شقيقاتها للامام.

ومن المتوقعأن تحتل المملكة المركز الأول بين الدول العربية بوصفها أقوى اقتصاد عربي في عام 2030، والثالث عشر عالميًا، وأن المملكة ستقود اقتصاد منطقة الشرق الأوسط خلال العقدين المقبلين، بفضل تولي جيل من الشباب المسؤولية بها، ورؤية 2030، التي أطلقها لأمير محمد بن سلمان، والتي تتضمَّن خارطة طريق من عدة خطوات، لتحقيق أهداف السعودية في الاقتصاد والتنمية.

وتأتي الأوامر الملكية المقررة اليوم في سياق ضخ الدماء الشابة للمشاركة في التنمية الاقتصادية والوطنية والمساهمة في بناء الوطن في مرحلة سياسية هامة، حتى ننعم بوطن آمن، وسط استشراف للمستقبل، وتأكيد بأنَّ المرحلة المقبلة تحتاج إلى رجالات شابة تحتاج للفكر الحيوي الشاب.

ويعد الأمير محمد كان من ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة العربية السعودية، وقد حصل الأمير محمد على بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض، وحاز الترتيب الثاني على دفعته من كلية القانون والعلوم السياسية، وأسس محمد بن سلمان عددا من الشركات التجارية، وذلك قبل البدء بالعمل الحكومي، من خلال عمله مستشارا متفرغا بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في 2007 واستمر بها حتى أواخر 2009، حيث انتقل. بعدها من هيئة الخبراء ليكون مستشارا خاصا لأمير منطقة الرياض، وأثناء ذلك استمر عمله مستشارا غير متفرغ في هيئة الخبراء حتى مارس 2013.

كما عمل “سلمان” أمينا عاما لمركز الرياض للتنافسية، ومستشارا خاصا لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، كما عمل عضوا في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية، عُين مستشارا ومشرفا على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد وذلك بعيد تولي أبيه الأمير سلمان ولاية العهد، حتى صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له بمرتبة وزير في مارس 2013.

وذكرت وسائل إعلام سعودية إن قرار تعيين الأمير محمد بن سلمان، وليا للعهد بالمملكة، جاء بعد تقدم الأمير محمد بن نايف، ولى العهد السابق، بطلب إعفاء من منصبه نظرا لظروفه الخاصة بحسب ماتضمنه الطلب الذى عرض على مجلس هيئة البيعة الذى بدوره وافق على تنحيه بـ31 صوتا من أصل 34 صوتا من أعضاء هيئة البيعة.

ومن المقرر أن تكون البيعة لولى العهد السعودى بعد صلاة تراويح ليل الأربعاء، فى قصر الصفا فى مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الامير محمد بن سلمان هو صاحب رؤية السعودية 2030 وهي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في 25 أبريل 2016، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ تكلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال.

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