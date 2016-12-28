الدولار يواصل ارتفاعه أمام الين

تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بشكل هامشي، لكنه ارتفع أمام الين لليوم الثاني على التوالي، عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة.

وهبط مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.1% إلى 102.91 نقطة، في تمام الساعة 10:02 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفضت العملة الأمريكية مقابل الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.2290 دولار، كما تراجعت أمام اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.0470 دولار، بينما ارتفعت مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.1% إلى 117.56 ين.

وارتفع مؤشر “كونفرنس بورد” لثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى 113.7 نقطة خلال الشهر الجاري، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب عام 2001.

ويرى محللون أن تراجع الين لا يعكس أي شيء مرتبط بأساسيات السوق الياباني، نظراً لطبيعة هذا التوقيت من العام والذي عادة ما يشهد تراجعاً ملحوظاً بأحجام التداول.

وقال بنك “جي بي مورجان” في مذكرة للمستثمرين إن أسوأ فترة للين مقابل الدولار انتهت مع تلاشي المخاوف إزاء احتمالات خفض أسعار الفائدة في اليابان.