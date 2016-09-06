الدولار ينخفض مقابل أغلب العملات الرئيسية

تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات الثلاثاء عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وسجلت العملة الأمريكية أكبر انخفاض يومي في شهر مقابل نظيرتها اليابانية.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 1.1% إلى 94.8 نقطة، كما سجلت العملة الأمريكية انخفاضا أمام الين الياباني بنسبة 1.3% إلى 102.07 في تمام الساعة 08:32 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مسجلة أكبر تراجع يومي في شهر.

وعلاوةً على ذلك، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.9% إلى 1.1248، في حين هبطت العملة الأمريكية أمام الراند الجنوب إفريقي بنسبة 2.5% إلى 14.01.

كانت بيانات اقتصادية قد أظهرت انخفاض مؤشر “ISM” لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 51.4 في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2010 من 55.5 في يوليو/تموز، في حين أشارت التوقعات إلى 54.9.

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