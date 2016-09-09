تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية اليوم، متجهاً لتحقيق أول تراجع أسبوعي له أمام اليورو خلال 3 أسابيع عقب قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
وقرر البنك المركزي الأوروبي بالأمس تثبيت معدل الإقراض الرئيسي عند المستوى صفر%، ومعدل الفائدة على الودائع عند مستوى -0.4%.
وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.1% إلى 94.93 نقطة، في تمام الساعة 12:26 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وانخفضت العملة الأمريكية أمام اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1275 دولار، كما انخفضت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.3% إلى 102.16 ين.
وتراجع الدولار أمام اليورو منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى الآن بنسبة 1%، بينما تراجع أمام الين بنسبة 1.7% هذا الأسبوع، ويأتي ذلك مع تراجع تكهنات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
الدولار يسجل تراجع أسبوعي أمام اليورو والين
تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية اليوم، متجهاً لتحقيق أول تراجع أسبوعي له أمام اليورو خلال 3 أسابيع عقب قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.