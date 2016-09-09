الدولار يسجل تراجع أسبوعي أمام اليورو والين

تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية اليوم، متجهاً لتحقيق أول تراجع أسبوعي له أمام اليورو خلال 3 أسابيع عقب قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

وقرر البنك المركزي الأوروبي بالأمس تثبيت معدل الإقراض الرئيسي عند المستوى صفر%، ومعدل الفائدة على الودائع عند مستوى -0.4%.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.1% إلى 94.93 نقطة، في تمام الساعة 12:26 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1275 دولار، كما انخفضت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.3% إلى 102.16 ين.

وتراجع الدولار أمام اليورو منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى الآن بنسبة 1%، بينما تراجع أمام الين بنسبة 1.7% هذا الأسبوع، ويأتي ذلك مع تراجع تكهنات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

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