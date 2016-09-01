الدولار يسجل أعلى مستوى له أمام الين

ارتفع الدولار أمام الين خلال تعاملات الخميس، لليوم السابع على التوالي، في أكبر سلسلة مكاسب له مقابل العملة اليابانية منذ مارس/ آذار، في ظل ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الشهري للولايات المتحدة والذي يصدر غداً.

وصعدت العملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية اليوم، لتصل إلى أعلى مستوى لها مقابل الين في شهر.

وتأتي أهمية التقرير المرتقب غداً في كونه أحد المؤشرات المهمة التي سيعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار رفع أسعار الفائدة الأمريكية والموعد المناسب لذلك.

وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.2% إلى 103.62 ين في تمام الساعة 02:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما وصل إلى 103.71 ين وهو أعلى مستوى له منذ التاسع والعشرين من يوليو/ تموز الماضي.

فيما ارتفعت العملة الخضراء أمام اليورو الذي تراجع بنسبة 0.1% إلى 1.1150 دولار.

تعليقات

comments