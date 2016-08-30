الدولار يسجل أطول سلسلة ارتفاع أمام الين

ارتفع الدولار أمام الين الياباني خلال تعاملات الثلاثاء، لليوم الخامس على التوالي في أطول سلسلة له منذ مارس/ آذار على خلفية التكهنات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وارتفع الدولار اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية مع تنامي توقعات رفع أسعار الفائدة وفي ظل ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الشهري، لاستنباط مزيد من الإشارات حول مدى إمكانية رفع الفائدة قريبا.

وارتفع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.2% إلى 95.75 نقطة، في تمام الساعة 12:22 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.4% إلى 102.31 ين، كما ارتفع أمام اليورو الذي سجل انخفاضاً بنسبة 0.2% إلى 1.1170 دولار، كما ارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني الذي تراجع بنسبة 0.2% إلى 1.3081 دولار.

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