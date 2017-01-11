الدولار يرتفع مع ترقب كلمة “ترامب”

ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مع ترقب المستثمرين كلمة الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” المقررة اليوم، لاستنباط المزيد من الإشارات حول توجهات الولايات المتحدة والسياسات المقرر اتباعها من قبل الإدارة الجديدة.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية عند 102 نقطة، في تمام الساعة 10:09 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.2% إلى 116 ينا، فيما ارتفع مقابل الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.2154 دولار، وارتفع مقابل اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.0562 دولار.

وتردد المستثمرون في إجراء تعاملات قوية بسوق العملة مؤخراً ترقباً لكلمة “ترامب” خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده في وقت لاحق الأربعاء قبل أيام من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة بشكل رسمي.

ويقول محللون: من الصعب التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور، حيث لا تزال هناك مخاوف من إصدار “ترامب” تعليقات من شأنها تعزيز قيمة الدولار، لكن المعنويات قد تكون مختلفة إذا ما سار المؤتمر بشكل هادئ.