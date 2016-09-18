الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

سجل الدولار أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام سلة من العملات الكبرى يوم الجمعة بعدما عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول ولامس الدولار أعلى مستوى في شهر أمام الجنيه الاسترليني.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.2 بالمئة الشهر الماضي. وفي السنة التي انتهت في أغسطس آب زاد المؤشر 1.1 بالمئة وهي بيانات تفوق توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.

وزادت التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال اجتماع الأسبوع المقبل بهامش بسيط إلى 15 بالمئة من 12 بالمئة يوم الخميس بحسب برنامج “فيد ووتش” التابع لمجموعة سي.إم.إي في حين زادت توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى نحو 52 بالمئة من أكثر من 47 بالمئة بقليل.

وقال محللون إن بيانات التضخم عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول وزيادتها بوتيرة أسرع العام المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.8 بالمئة إلى 96.063. وسجلت العملة الأوروبية الموحدة أدنى مستوى في عشرة أيام أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.1149 دولار لليورو في الوقت الذي سجل فيه الدولار أعلى مستوى في أسبوعين أمام الفرنك السويسري عند 0.9817 فرنك.

وسجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى في شهر أمام الدولار عند 1.3001 دولار بعدما ذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مسؤولين لم تسمهم أن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند “مستعد للقبول” بأن بريطانيا قد يكون عليها التخلي عن عضوية السوق الأوروبية الموحدة. وانخفضت العملة في أحدث قراءة 1.7 بالمئة إلى 1.3015 دولار.

وارتفع الدولار 0.25 بالمئة فقط في أحدث قراءة أمام الين إلى 102.35 ين قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي يومي 21 و22 سبتمبر أيلول.

واتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل أفضل أسبوع في ثلاثة أسابيع بزيادة نسبتها 0.8 بالمئة لكن العملة الأمريكية اتجهت أيضا إلى تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي أمام الين بنحو 0.3 بالمئة.

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