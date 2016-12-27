الدولار يرتفع أمام أغلب العملات الرئيسية

استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكنه نجح في تعطيل سلسلة مكاسب العملة اليابانية التي امتدت على مدار أربعة أيام متتالية.

وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.2% إلى 117.31 ين، في تمام الساعة 09:51 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما ارتفعت العملة اليابانية بنسبة 0.7% على مدار الأربعة أيام الماضية.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل الإسترليني عند 1.2280 دولار، فيما استقرت أيضاً مقابل اليورو عند 1.0448 دولار.

واستقر مؤشر العملة الخضراء –الذي يقيس أداءها أمام سلة من العملات الرئيسية- عند 103 نقطة.

وفي ظل تواصل الدعم الذي يتلقاه الدولار من آفاق تحسن معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ورفع معدلات الفائدة، يترقب المستثمرون دخول سياسات إدارة “ترامب” التي من شأنها تعزيز النمو ومعدلات التضخم إلى نطاق التفعيل مع بداية العام المقبل.

كما تترقب الأسواق تعليقات الرئيس الأمريكي المنتخب حول صعود الدولار في الآونة الأخيرة بما قد يضر بالقدرة التنافسية للشركات في الولايات المتحدة.