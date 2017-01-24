الدولار يرتفع أمام أغلب العملات الرئيسية

ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مرتداً من أدنى مستوياته في أكثر من شهرين على خلفية مخاوف بشأن السياسات المرتقبة للرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ترامب”.

وارتفع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.10% إلى 100.25 نقطة، في تمام الساعة 10:11 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما تراجع إلى 99.95 نقطة في وقت سابق من التعاملات لأول مرة منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتقدمت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنسبة 0.25% إلى 1.0740 دولار، فيما ارتفعت مقابل الإسترليني بنسبة 0.50% إلى 1.2472 دولار، كما ارتفعت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.40% إلى 113.15 ين.

وانتاب المستثمرون حالة من القلق إزاء السياسات الحمائية التي سبق وتوعد “ترامب” بفرضها، وتزايد هذا القلق بعدما وقع الرئيس الأمريكي قراراً يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ.

وعمقت العملة الأمريكية خسائرها بعد تصريحات لمرشح وزراة الخزانة “ستيفن منوشين” والتي قال فيها إن الدولار القوي بشكل مفرط قد يؤثر سلباً في الاقتصاد على المدى القصير.