الدولار يرتفع أمام الين إلى أعلى مستوى له في أسبوعين

ارتفع الدولار أمام الين إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، عقب تلميحات رئيسة الاحتياطي الفيدرالي “جانيت يلين” لإمكانية رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت “يلين” في خطابها يوم الجمعة إن الأحوال الاقتصادية باتت ملائمة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مؤكدة أن سوق العمل الأمريكي يؤدي بشكل قوي وأن التوقعات بشأن الاقتصاد والتضخم أصبحت أكثر إيجابية.

فيما أكد محافظ بنك اليابان “هاروهيكو كورودا” استعداده لتخفيف السياسات النقدية والتوسع في عمليات تحفيز الاقتصاد.

وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.5% إلى 102.32 ين في تمام الساعة 10:24 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أعلى مستوى له من الثاني عشر من أغسطس/ آب.

وانخفض اليورو أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.1% إلى 1.1186 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3099 دولار.

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