الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية

ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية قبيل صدور بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتعافت العملة الأمريكية بعد تراجعها الثلاثاء وتسجيلها لخسائر شهرية خلال يناير/ كانون الثاني.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.30% إلى 99.79 نقطة، في تمام الساعة 09:51 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.0783 دولار، كما ارتفعت مقابل الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.2559 دولار، وصعدت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.45% إلى 113.28 ين.

وتراجع الدولار خلال تعاملات الثلاثاء بضغط من ارتفاع اليورو بعدما قال رئيس المجلس التجاري الوطني الأمريكي “بيتر نافارو” إن ألمانيا تستغل “اليورو المقيم بأقل من قيمته الحقيقية” لاكتساب ميزة تنافسية في مواجهة الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

من جانبها رفضت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” تصريحات “نافارو” قائلة إن بلادها لا يمكن أن تتدخل في قيمة اليورو وإنها دعت دوماً لاستقلال سياسات البنك المركزي الأوروبي.

من ناحية أخرى، تترقب الأسواق صدور بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية عند النطاق بين 0.50% و0.75% رغم إشارات سابقة على تسارع وتيرة رفع معدل الفائدة خلال 2017.