الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية

ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية اليوم الجمعة، قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة والذي يعد مؤشراً رئيسياً على مسار رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ويصدر في وقت لاحق من اليوم تقرير رسمي حول عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي خلال شهر أغسطس/ آب، مع توقعات بانخفاضها إلى 180 ألف وظيفة من 255 ألفاً في يوليو/ تموز، وكذا انخفاض معدلات البطالة إلى 4.8% من 4.9%.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.2% إلى 95.81 نقطة في تمام الساعة 11:45 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض اليورو أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1179 دولار، فيما ارتفع الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.4% إلى 103.63 ين.

بينما ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار هامشياً بنسبة 0.02% إلى 1.3265 دولار.

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