الدولار يتراجع مقابل العملات الرئيسية

تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية رغم إشارات حول تواصل النمو المطرد في اقتصاد الولايات المتحدة وتوقعات تشديد السياسة النقدية، لتظل العملة الأمريكية قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع والذي بلغته الثلاثاء.

وتراجع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.20% إلى 99.53 نقطة، في تمام الساعة 09:54 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وقرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 99.36 نقطة.

وانخفضت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنسبة 0.25% إلى 1.0740 دولار، وتراجعت مقابل الإسترليني بنسبة 0.45% إلى 1.2834 دولار، وهبطت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.10% إلى 108.76 ين.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في تقريره “بيج بوك” الصادر أمس، إن الاقتصاد الأمريكي واصل النمو المطرد خلال الفترة الماضية، وتوقع نائب رئيسة البنك المركزي “ستانلي فيشر” تحسن النمو العالمي بما يسهم في تعزيز فرص تشديد السياسات النقدية بشكل تدريجي.