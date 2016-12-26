الدولار يتراجع مع بدء عطلة أعياد الميلاد

تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية تزامناً مع بدء احتفالات أعياد الميلاد حيث تشهد العديد من البلدان عطلة رسمية اليوم.

وهبط مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 102.87 نقطة، في تمام الساعة 09:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.2% إلى 117.11 ين، فيما تراجع مقابل اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.0464 دولار، بينما استقر مقابل الإسترليني عند 1.2285 دولار.

وتشهد عدد من الأسواق حول العالم عطلة رسمية اليوم احتفالاً بأعياد الميلاد، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وسط حجم تعاملات متواضع بالأسواق الآسيوية.

ويأتي ذلك بعد المكاسب القوية التي حققتها العملة الأمريكية مؤخراً مدعومة بآفاق تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة واحتمالات رفع أسعار الفائدة خلال العام القادم.