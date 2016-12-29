الدولار يتراجع بضغط من جني الأرباح

انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بفعل عمليات جني الأررباح وصدور بيانات ضعيفة في الولايات المتحدة، بعدما وصل بالأمس قرب أعلى مستوياته في 14 عاما.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.45% إلى 102.82 نقطة، في تمام الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 103.5 نقطة خلال تعاملات الأربعاء قرب أعلى مستوياته منذ عام 2002.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنسبة 0.45% إلى 1.0458 دولار، وهبطت مقابل الإسترليني بنسبة 0.25% إلى 1.2257 دولار، فيما تراجعت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.75% إلى 116.36 ين.

وأظهرت بيانات الأربعاء، انخفاض مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 2.5% إلى 107.3 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ يناير/ كانون الثاني.

ويرى محللون، أن الأسواق تشهد نوعاً من التقلب بسبب انخفاض أحجام التعاملات تزامناً مع موسم احتفالات أعياد الميلاد.