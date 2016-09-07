الدولار يتراجع أمام الين

انخفض الدولار أمام الين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى له في حوالي أسبوعين، بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة أمس خفضت من احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وتباطأ نشاط القطاع الخدمي في الولايات المتحدة في الشهر الماضي، حيث تراجع مؤشر “آي إس إم” لمديري المشتريات الخدمي إلى 51.4 نقطة خلال أغسطس/ آب من 55.5 نقطة في يوليو/ تموز، مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير/ شباط عام 2010.

من ناحية أخرى أفادت صحيفة “سانكي” اليابانية أن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الياباني يكافحون من أجل التوافق في الآراء حول استعراض السياسات النقدية والذي سيتم خلال اجتماع هذا الشهر.

وتراجع الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.4% إلى 101.58 ين، في تمام الساعة 02:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما وصل إلى مستوى 101.21 ين وهو أدنى مستوى له منذ السادس والعشرين من أغسطس/ آب.

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