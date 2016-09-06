الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية

تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء، في ظل حالة عدم اليقين بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة الأمريكية، لا سيما عقب النتائج المخيبة للتوقعات لتقرير الوظائف الشهري للولايات المتحدة.

وتعرضت العملة الأمريكية لضغوط هبوطية منذ الجمعة الماضية وتراجعت تكهنات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي كشف عن إضافة اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية 151 ألف وظيفة بينما كانت تشير التوقعات إلى إضافة 180 ألفاً.

وانخفض مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.2% إلى 95.64 نقطة في تمام الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفضت العملة الخضراء أمام اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1163 دولار، كما تراجعت أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3338 دولار، فيما انخفضت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.1% إلى 103.35 ين.

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