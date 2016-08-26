“الدولار” يتراجع أمام أغلب العملات الرئيسية

واصل الدولار تراجعه أمام أغلب العملات الرئيسية اليوم الجمعة، مع ظهور بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم، نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني بنسبة 1.1% انخفاضاً من التقدير الأولي عند1.2%.

من جانبه قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس “جيمس بولارد” إن اجتماع الفيدرالي في سبتمبر/ أيلول المقبل قد يكون توقيت ملائم لاتخاذ قرار رفع الفائدة في حال استمرار ظهور بيانات اقتصادية قوية.

وانخفض مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.3% إلى 94.51 نقطة في تمام الساعة 03:49 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام اليورو الذي ارتفع بنسبة 0.2% إلى 1.1305 دولار، كما تراجعت أمام الإسترليني الذي ارتفع بنسبة 0.2% إلى 1.3218 دولار.

وانخفض الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.3% إلى 100.21 ين.

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