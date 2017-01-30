الدولار يتراجع مع مخاوف أزاء سياسات “دونالد ترامب”

تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، مع تزايد مخاوف المستثمرين إزاء سياسات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بعدما قرر نهاية الأسبوع الماضي منع مواطني 7 دول من دخول الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.20% إلى 100.34 نقطة، في تمام الساعة 09:49 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفضت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنسبة 0.20% إلى 1.0721 دولار، وانخفضت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.45% إلى 114.58 ين، فيما استقرت مقابل الإسترليني عند 1.2562 دولار.

وتأثر الدولار سلباً خلال تعاملات الجمعة ببيانات النمو في الولايات المتحدة والتي جاءت أقل من المتوقع، حيث نما الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من 2016 بنسبة 1.9% مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو نسبته 2.1%.

وقرر الرئيس الأمريكي منع مواطني كل من العراق وإيران وسوريا واليمن والصومال وليبيا والسودان من السفر إلى الولايات المتحدة وهو ما أثار ردود فعل دولية ومحلية منددة.

من ناحية أخرى تترقب الأسواق هذا الأسبوع عن كثب قرار لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب نتائج لقاء لجنة السياسات بالبنك المركزي الياباني.