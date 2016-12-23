الدولار قرب أعلى مستوياته في 14 عاماً

تراجع الدولار هامشياً أمام أغلب العملات الرئيسية، لكنه ظل قرب أعلى مستوياته في 14 عاما بعد صدور بيانات اقتصادية متباينة في الولايات المتحدة، تزامناً مع انخفاض حجم التداولات قبيل احتفالات أعياد الميلاد.

وهبط مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.1% إلى 102.99 نقطة، في تمام الساعة 10:18 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، قرب مستوى 103.62 وهو الأعلى منذ 14 عاماً.

وانخفض الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.15% إلى 117.38 ين، فيما تراجع مقابل اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.0445 دولار، وهبط مقابل الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.2295 دولار.

وأظهرت البيانات الرسمية الخميس، تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث إلى 3.5% من التقدير السابق البالغ 3.2% ومقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو بنسبة 3.3%.

فيما انخفضت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة للمرة الأولى في خمسة أشهر، متراجعة بنسبة 4.6% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتباطأ نمو إنفاق المستهلكين الأمريكيين إلى 0.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بـ0.4% خلال أكتوبر/ تشرين الأول.