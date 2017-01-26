تباين أداء الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وظل مؤشره قرب أدنى مستوياته في حوالي 7 أسابيع، متأثراً بتراجع الطلب على العملة الخضراء مع مخاوف المستثمرين من سياسات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وانخفض مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بمقدار 0.05 نقطة إلى 99.98 نقطة، في تمام الساعة 10:02 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، قرب مستوى 99.77 نقطة وهو الأدنى منذ 7 أسابيع.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.2644 دولار، فيما استقرت مقابل اليورو عند 1.0746 دولار، بينما ارتفعت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.3% إلى 113.63 ين.

وتأتي مخاوف المستثمرين المتزايدة إزاء سياسات “دونالد ترامب” بعدما قال الرئيس الأمريكي الأربعاء إن أعمال بناء جدار فاصل على الحدود بين بلاده وبين المكسيك ستنطلق في غضون الأشهر القادمة.

وتأثرت العملة الأجنبية أيضاً بتصريحات “ترامب” التي قال فيها، إنه سيسعى لإطلاق تحقيقات موسعة في مزاعم التلاعب في عملية التصويت أثناء الانتخابات الرئاسية.