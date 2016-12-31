الدوحة استقبلت 2.6 مليون زائر في 11 أشهر

تؤكّد مؤشرات أداء القطاع السياحي بالدولة وجود تحسن ونمو ملحوظين، في الوقت الذي تكثف فيه الهيئة العامة للسياحة جهودها لاستقطاب مزيد من الزوّار من المنطقة والعالم وتولي أهمية خاصة للعمل مع المستثمرين والشركاء من أجل تنويع المنتجات السياحية في قطر، وتعزيز حضورها الدولي، لاسيما في الأسواق المصدرة للسياح إلى الدولة.

وكشف آخر تقارير الهيئة عن أداء القطاع السياحي، أن دولة قطر استقبلت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 2.6 مليون زائر، كان من بينهم أكثر من مليون زائر من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الأسواق الخليجية والعالمية المصدرة للسياح إلى قطر، حيث ارتفع عدد الزوّار القادمين منها بنسبة 7%.

وخلال هذا العام دشنت الهيئة كذلك انطلاقة موسم السياحة البحرية 2017/2016 في دولة قطر باستقبال ميناء الدوحة أكبر باخرة سكنية في العالم «ذا ورلد» وقد مكثت السفينة السياحية الفاخرة في الدوحة يومين.

وتتوقع الهيئة أن يشهد الموسم الذي يستمر حتى أبريل 2017، رسو 32 سفينة في الموانئ القطرية وهي السفن التي تم تسجيلها بالفعل، ليصل على متنها أكثر من 50 ألف راكب وهو ما يمثل زيادة في أعداد السفن مقدارها ثلاثة أضعاف ما كان في الموسم الماضي.

كما أعلنت الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية ووزارة الداخلية، عن تطبيق نظام جديد في التأشيرات السياحية التي تمنح للمسافرين العابرين (الترانزيت) من الدوحة وُقع بموجبه اتفاق لتطبيق نظام جديد للتقديم على التأشيرات السياحية يتسم بالكفاءة والشفافية ويلبي احتياجات المسافرين الذين يتطلعون لزيارة قطر من أنحاء العالم.