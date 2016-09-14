“الدار” ترسي عقود بـ3 مليارات درهم خلال 8 أشهر في أبوظبي

أرست شركة “الدار العقارية” 5 عقود تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم لتنفيذ مشاريع عقارية منذ مطلع العام الحالي وهي “ويست ياس”، و”توسعة الجيمي مول”، إضافة إلى مشروعي “جزيرة الناريل” و “المريف” بأبوظبي.

ومنحت شركة “الدار” خلال شهر يناير الماضي عقداً بقيمة ملياري درهم لشركة “أرابتك القابضة” لتشييد 1017 فيلا سكنية ضمن مشروع “ويست ياس” في جزيرة ياس، ومنحت خلال مارس عقداً بقيمة 318 مليون درهم لتوسعة مرافق “الجيمي مول”، حيث تقدر قيمة توسعة المشروع بنحو 411 ملايين درهم.

وأعلنت الشركة خلال شهر يوليو الماضي منح عقدين لشركة “الوطنية للمشاريع والتعمير” بقيمة 440 مليون درهم لإتمام العمليات الإنشائية في مشروعي جزيرة “الناريل” بمنطقة البطين، ومشروع “المريف” بمدينة “خليفة”.

كما أرست مؤخراً عقداً بقيمة 258 مليون درهم، لتطوير مشروع “شمس ميرا” في منطقة شمس أبوظبي في جزيرة الريم.

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