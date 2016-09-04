“الدار ” تبيع 90% من وحدات المرحلتين الأولى والثانية في “ياس إيكرز”

أعلنت شركة “الدار العقارية”، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، اليوم بيع 90 % من الفلل ووحدات التاونهاوس ضمن المرحلتين الأولى والثانية لمشروع “ياس إيكرز” في أبوظبي.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن نسبة العملاء الجدد الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار وصلت إلى 80% من مبيعات المرحلتين الأولى والثانية في “ياس إيكرز”.

و تبلغ تكلفة مشروع “ياس إيكرز” 6 مليارات درهم، ويقع شمال جزيرة ياس الإماراتية ويعتبر من أكبر المشاريع التطويرية في جزيرة ياس ويتكون من 7 مجمعات تضم نحو 1315 فيلا، تحوي حدائق ومساحات خضراء وملاعب ومرافق رياضية وأحواض سباحة وغيرها.

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