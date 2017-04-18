“الدار ” تطلق حديقة عامة جديدة في جزيرة الريم بأبوظبي

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أطلقت شركة “الدار العقارية” المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حديقة عامة جديدة في جزيرة الريم بأبوظبي بتكلفة 250 مليون درهم.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الحديقة تمتد على مساحة مليون قدم مربع وتطل على الواجهة البحرية الطبيعية ومنتزه لمسافة 4 كيلومتر، وتضم جامعا يتسع لـ 2000 مصلّ والعديد من المرافق المائية، والمطاعم، ومحال التجزئة، وحديقة للتزلج، والملاعب الرياضية ومناطق مخصصة للألعاب.

وأضافت الدار أن الحديقة ستجمع بين التسوق والترفيه، وستوفر مساحة مخصصة من محال التجزئة للشركات المحلية، ومن المقرر اكتمال الحديقة في عام 2018.

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Tags:الدار
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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