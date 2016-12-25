“الدار ” تؤكد مشروع “شمس ميرا” يسير وفق الجدول الزمني

أكدت شركة الدار العقارية أن الأعمال الإنشائية في مشروع “شمس ميرا” تسير وفق خطة البناء والجدول الزمني.

واوضحت الشركة ان المشروع يشهد حاليا تقوية وتعزيز الصلب وأعمال الأساسات والأعمدة والجدران للطوابق تحت الأرض وسييتم إنجاز المشروع بحلول العام 2018 .

وأطلقت الدار العقارية فيديو جديدا لعرض تطور العمليات الإنشائية في “شمس ميرا” أول مشروع سكني لذوي الدخل المتوسط حيث بدأت الملامح المعمارية للمشروع في الظهور الذي أطلق في يونيو من عام 2015 وتم بيع أكثر من 90 في المائة من الوحدات السكنية فيه حيث استقطب العديد من العملاء الجدد ليس فقط كمستثمرين و إنما الراغبين في السكن بوحدات سكنية بأسعار مناسبة بالقرب من منطقة الأعمال المركزية في أبوظبي .

وذكر طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في الدار العقارية أن إطلاق مشروع “شمس ميرا” يعد حدثاً مهماً باعتباره أول مشروع تطلقه الدار العقارية للدخل المتوسط، وهو ما أسهم في توفير منتج مناسب يتميز بمواصفات عالية وبأسعار مناسبة وفي الوقت الحالي، تتقدم الأعمال الإنشائية في المشروع ليشكل إضافة نوعية لمنطقة “شمس أبوظبي” في جزيرة الريم.