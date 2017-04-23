رئيس “الدار العقارية” : لن تقوم بإصدار سندات

قال رئيس مجلس إدارة الدار العقارية “أبوبكر صديق الخوري”، إن الشركة تركّز في استراتيجيتها على مشاريع ذوي الدخل المتوسط الذين يشكلون شريحة كبيرة في الجمتمع، حيث إن تلك المشاريع مرغوبة وذات طلب مرتفع، إذا كانت بجودة مرتفعة وتراعي السعر والمساحة.

ونفى “خوري” أن تكون شركة الدار قد أجّلت أو ألغت أي من مشاريعها مؤخرا، مشيرا إلى أن خطتها التنفيذية هي طرح مشاريع بقيمة تتراوح ما بين 3 مليار إلى 4 مليار درهم سنويا، وكان الإقبال كبيرا على المشاريع التي تم طرحها.

وحول تمويل المشاريع والاقتراض، صرّح خوري لوسائل الإعلام، أنه لا توجد لدى الشركة حاليا أي نية في إصدار سندات جديدة فالوضع المالي ممتاز في الشركة، ولديها مبلغ نقدي لا يقل عن 6 مليار ولن تحتاج إلى زيادة الديون لديها.

وأعرب رئيس الشركة عن أمله أن يستمر الانتعاش الحاصل وأن تصبح الأوضاع أفضل في السوق العقاري، بدعم من استقرار أسعار النفط واتجاهها للارتفاع بعد تلاشي مخاوف تراجعها لمستويات متدنية.