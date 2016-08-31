الدارالعقارية: “الجيمي مول” يشهد افتتاح أول صالة لـ”فوكسسينما” في العين

أعلنت شركة الدار العقارية، الرائدة في تطوير وإدارة واستثمار العقارات،أن “الجيمي مول”، الوجهة الأولى والمفضلة للتسوق في العين،سيشهد افتتاح أول صالة عرض لـ”فوكس سينما” في المدينة،وذلك ضمن مشروع توسعةوتجديدمرافق المول بقيمة 410 ملايين درهم.

وستوفر صالات “فوكس سينما” في الجيمي مول، عند افتتاحها في الربع الأول من عام 2018، تشكيلة واسعة من الأفلام لمحبي أفلام هوليوود وبوليوودوالسينماالعربية. كما سيتمكن الزوار من تجربة مشاهدة متميزة، إذ تضم صالات العرض أحدث المعدات الرقمية ونظام الصوت المتطورة. وتتألف “فوكس سينما” في “الجيمي مول” من 8 شاشات، وهو ما يرفع إجمالي شاشاتها في المنطقة إلى 193 شاشة.

وقال جاسم صالح بوصيبع،الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في الدار العقارية: “نحرص على تقديم خدمات تمثل إضافة نوعية حيث نؤمن بأن خدمة المجتمع في صميم كل ما نقوم به. وتسرنا الشراكة مع مع”فوكسسينما”لتوفير تجربةترفيهيةعالميةالمستوى فيمدينةالعين، ونرى أنها ستكون من العناصر الترفيهية المتنوعة لتعزيز تجربة خدمات التجزئة لدينا، وذلك ضمن مشروع توسعة وتجديد “الجيمي مول” بقيمة تبلغ 410 ملايين درهم”.

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