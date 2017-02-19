“الخليج للملاحة” توقع تسوية نهائية لمطالبات مالية مع بنوك

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وقعت شركة “الخليج للملاحة القابضة” اتفاق تسوية نهائية مع تجمع البنوك الدائنة والمتمثلة في كل من “دي في بي بنك” و”بي أن بي باريباس بنك” و”دي ن بي بنك”، المعروف بتجمع البنوك للناقلات.

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق دبي اليوم، أن هذا الاتفاق يخص مطالبات مالية عالقة منذ 2014 لناقلتي منتجات بترولية، قام الدائنون بالتحفظ عليها وحجزها ومن ثم بيعها.

وأضافت أن هذه التسوية بداية لعملية مستمرة تقوم بها إدارة الشركة لإنهاء كافة الالتزامات المالية العالقة القديمة، وذلك لاستكمال خطط بناء وإعادة هيكلة أعمال المجموعة وشركاتها.

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Tags:الخليج للملاحةبنوكتسوية
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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