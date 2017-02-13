“الخليج للملاحة” تحقق أرباحا قدرها 136.6 مليون درهم بنهاية 2016

حققت شركة “الخليج للملاحة القابضة”، التي تعمل في نقل الكيماويات والبضائع، أرباحا قدرها 136.6 مليون درهم (24.76 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 20.2 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الإيرادات ( مليون درهم)
143.2
142.5
—
الربح الصافي(مليون درهم)
20.2
136.6
+ 576 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
551.67
551.67
—
ربح السهم(فلس/ للسهم)
3.66
24.76
+ 576 %
تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ”الخليج للملاحة” منذ بداية عام 2014
الفترة
الايرادات
الربح الصافي
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
30.9
0.5
0.09
الربع الثاني 2014
30.4
3.2
0.58
الربع الثالث 2014
33.0
3.3
0.60
الربع الرابع 2014
33.4
3.0
0.54
2015
الربع الأول 2015
34.5
4.9
0.89
الربع الثاني 2015
35.7
5.1
0.92
الربع الثالث 2015
34.5
5.6
1.02
الربع الرابع 2015
38.5
4.5
0.82
2016
الربع الأول 2016
38.3
6.3
1.14
الربع الثاني 2016
32.8
8.0
1.45
الربع الثاني 2016
31.8
116.8
21.17
الربع الرابع 2016
39.5
5.5
1.00