“الخليج للملاحة” تحقق أرباحا قدرها 136.6 مليون درهم بنهاية 2016

حققت شركة “الخليج للملاحة القابضة”، التي تعمل في نقل الكيماويات والبضائع، أرباحا قدرها 136.6 مليون درهم (24.76 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 20.2 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الإيرادات ( مليون درهم) 143.2 142.5 — الربح الصافي(مليون درهم) 20.2 136.6 + 576 % متوسط عدد الأسهم(مليون) 551.67 551.67 — ربح السهم(فلس/ للسهم) 3.66 24.76 + 576 %

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تحقيق الشركة أرباحا استثنائية قدرها 107.8 مليون درهم نتيجة إعادة مطلوبات انتفى الغرض منها، مقابل لا شيء خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الشركة من أرباح المشاريع المشتركة إلى 10.6 مليون درهم مقارنة بـ 2.6 مليون درهم خلال عام 2015.