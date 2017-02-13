“الخليج للملاحة” تحقق أرباحا قدرها 136.6 مليون درهم بنهاية 2016

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حققت شركة “الخليج للملاحة القابضة”، التي تعمل في نقل الكيماويات والبضائع، أرباحا قدرها 136.6 مليون درهم (24.76 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 20.2 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات ( مليون درهم)

143.2

142.5

الربح الصافي(مليون درهم)

20.2

136.6

+ 576 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

551.67

551.67

ربح السهم(فلس/ للسهم)

3.66

24.76

+ 576 %

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تحقيق الشركة أرباحا استثنائية قدرها 107.8 مليون درهم نتيجة إعادة مطلوبات انتفى الغرض منها، مقابل لا شيء خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الشركة من أرباح المشاريع المشتركة إلى 10.6 مليون درهم مقارنة بـ 2.6 مليون درهم خلال عام 2015.

تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ”الخليج للملاحة” منذ بداية عام 2014

الفترة

الايرادات
( مليون درهم)

الربح الصافي
( مليون درهم)

ربح السهم
(فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

30.9

0.5

0.09

الربع الثاني 2014

30.4

3.2

0.58

الربع الثالث 2014

33.0

3.3

0.60

الربع الرابع 2014

33.4

3.0

0.54

2015

الربع الأول 2015

34.5

4.9

0.89

الربع الثاني 2015

35.7

5.1

0.92

الربع الثالث 2015

34.5

5.6

1.02

الربع الرابع 2015

38.5

4.5

0.82

2016

الربع الأول 2016

38.3

6.3

1.14

الربع الثاني 2016

32.8

8.0

1.45

الربع الثاني 2016

31.8

116.8

21.17

الربع الرابع 2016

39.5

5.5

1.00

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Tags:#أرباحالخليج للملاحةنقل
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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