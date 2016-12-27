“الخليج للملاحة” تؤسس شركة “الخليج وسي كويست لإدارة السفن والمشاريع البحرية”

وقعت شركة “الخليج للملاحة القابضة” المدرجة ببورصة دبي، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة “سي كويست” السويسرية لتأسيس شركة متخصصة بإدارة السفن والخدمات الاستشارية وإدارة المشاريع البحرية، وتم توقيع اتفاقية الشراكة في المقر الرئيسي لشركة “سي كويست” في جنيف.

ووقعت هذه الاتفاقية بين شركة “الخليج لإدارة السفن” وهي شركة تابعة لمجموعة الخليج للملاحة القابضة وشركة “سي كويست” العالمية لإدارة السفن والخدمات الاستشارية لإدارة المشاريع البحرية

وسوف تسمى الشركة الجديدة شركة “الخليج وسي كويست لإدارة السفن والخدمات الاستشارية لإدارة المشاريع البحرية” وسوف تكون هذه الشركة الجديدة شركة تابعة ومملوكة لمجموعة “الخليج للملاحة القابضة” والتي ستتخذ من دبي مقرا رئيسيا لها بداية من يناير 2017.

ووفق بيان رسمي صدر عن “الخليج للملاحة” ستقوم شركة الخليج للملاحة بموجب هذه الاتفاقية، بتوسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وغيرها من الدول المجاورة، في مجال إدارة السفن والخدمات الاستشارية وإدارة المشاريع البحرية من خلال الشركة الجديدة المنبثقة من اتفاقية الشراكة.

يشار إلى أن مجموعة “سي كويست” السويسرية، متخصصة في مجال إدارة السفن والخدمات الاستشارية لإدارة المشاريع البحرية، ولها أفرع عديدة في جنيف وجنوا وريجكا وأثينا وسنغافورة، هونغ كونغ، بكين ومانيلا وتدير حاليا أكثر من 25 سفينة وعملت على 90 مشروعا وأشرفت على مشاريع بناء سفن متنوعة لما يقارب من 280 مشروعا منذ تأسيسها لأكبر الملاك في العالم.

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