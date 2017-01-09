“الخليج للمشاريع الطبية” تصادق على بيع مستشفى الزهراء في الشارقة

صادقت الجمعية العمومية لشركة ”الخليج للمشاريع الطبية” المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في اجتماعها المنعقد أمس، على البيع أو التنازل عن شركة مستشفى الزهراء وعن الأرض المملوكة للشركة والكائنة بالقطعة رقم 192 بمنطقة الغوير بحي الغرب في إمارة الشارقة والمباني المقامة عليها.

وتمت عملية البيع أو التنازل عن مستشفى الزهراء وقطعة الأرض لصالح شركة ”أن أم سي هيلث كير” بقيمة 2.06 مليار درهم.

وفوضت الجمعية العمومية خلال اجتماعها المنعقد أمس، كلا من فيصل بن خالد القاسمي، وماجد بن فيصل خالد القاسمي، سواء مجتمعين أو منفردين بالتوقيع على القرار وجميع المستندات والعقود المتعلقة ببيع أو التنازل عن شركة الزهراء أو العقار نيابة عن الشركة.

و كان مجلس إدارة الشركة قد وافق على البيع أو التنازل عن مستشفى الزهراء وعن الأرض المملوكة للشركة والكائنة بالقطعة رقم 192 بمنطقة الغوير بحي الغرب في إمارة الشارقة والمباني المقامة عليها، بشرط موافقة الجمعية العمومية على ذلك.

وتستخدم مستشفى الزهراء 137 سريراً للمرضى الداخليين، وتخدم ما يقارب 400 ألف مريض خارجي، و23 ألف مريض داخلي سنوياً، وتقدم خدمات الأشعة والممارسة المخبرية والفرز الصحي، وتضم سبع غرف عمليات وأسرة غرفة الإنعاش، و80 عيادة فردية، ومجمع الأمومة، وغرف الطوارئ.