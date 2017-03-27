“الخليج للمشاريع الطبية” تتم صفقة بيع مستشفى الزهراء في الشارقة

أعلنت شركة “الخليج للمشاريع الطبية” المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن إتمامها صفقة بيع شركة وعقار مستشفى الزهراء الخاص في الشارقة بـ 2.06 مليار درهم .

وذكرت الشركة في بيان لها أنه تم الانتهاء من تحويل الملكية بتاريخ 21 مارس 2017، لافتة إلى أنه تم قبض ثمن البيع بالكامل بالسعر المتفق عليه.

وأوضحت الشركة أن الأرباح المتحققة من صفقة البيع تتراوح بين 1.60 و1.67 مليار درهم، لافتة أنها ستظهر بالكامل في البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري والتي ستفصح عنها الشهر القادم.

وصادقت الجمعية العمومية لشركة ”الخليج للمشاريع الطبية” المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في اجتماعها المنعقد أمس، على البيع أو التنازل عن شركة مستشفى الزهراء وعن الأرض المملوكة للشركة والكائنة بالقطعة رقم 1922 بمنطقة الغوير بحي الغرب في إمارة الشارقة والمباني المقامة عليها.