” الخليج الأول” ينهي بنجاح أول صفقة تأجير بنظام “شركات الأغراض الخاصة”

استكمل بنك الخليج الأول، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح واحدة من أولى صفقات تمويل الطائرات عبر “شركات الأغراض الخاصة” من نوعها في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي. وجاءت هذه الصفقة التمويلية كجزء من نظام “شركات الأغراض الخاصة” المبتكر الذي أطلقه سوق أبوظبي العالمي مؤخراً، وذلك بهدف ترتيب إعادة تمويل طائرتي “إيرباص إيه 380” التابعتين للاتحاد للطيران بتمويل طارئ؛ واللتين تم تمويلهما بالأساس من قبل بنك الخليج الأول واستحقت دفعتهما في ديسمبر 2016.

وقد قامت شركة التمويل الاستثمارات الفرنسية “ناتيكسيس ليزينغ” بضمان العطاءين لكلا الطائرتين؛ حيث تم تمويل إحداهما جزئياً في وقت سابق من قِبل بنك الخليج الأول بموجب هيكلية الإيجار التمويلي بقيمة 302 مليون دولار. وقد لعب بنك الخليج الأول دوراً فاعلاً في تقديم فريق “ناتيكسيس” لسوق أبوظبي العالمي انطلاقاً من موقع البنك كمستشار ومقدم تسهيلات، حيث يواصل البنك تعاونه مع سوق أبوظبي العالمي لاستقطاب المزيد من “شركات الأغراض الخاصة”.

وتعليقاً على هذه الصفقة، قال ستيف بيري، رئيس قسم أسواق الدين والقروض المشتركة في بنك الخليج الأول: “استكمل بنك الخليج الأول بنجاح أول صفقتي تمويل للطائرات عبر نظام ’شركات الأغراض الخاصة‘ التابع لسوق أبوظبي العالمي واللتان توجتا العمل الجاد والتعاون بين بنك الخليج الأول وسوق أبوظبي العالمي لأكثر من 12 شهراً. فمنذ الاجتماع المبدئي الذي عقدناه في نوفمبر 2015، قام فريقنا بالاجتماع بشكل متواصل طوال الأشهر التي تلت لصقل هيكلية الصفقة المطروحة والهادفة إلى توفير هيكلية رسوم تنافسية وحلول مصرفية متوافقة مع أفضل المعايير الدولية. ونحن فخورون في بنك الخليج الأول بالدور الناجح الذي لعبناه في إنجاز هاتين الصفقتين، حيث نتطلع إلى مواصلة تقديم الدعم لسوق أبوظبي العالمي في مسيرته التنموية المستقبلية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الأعمال”.

ومن جانبه، قال ظاهر محمد بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي ورئيس سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: “شكل بنك الخليج الأول شريكاً أساسياً في دعم جهودنا الخاصة بنظام ’شركات الأغراض الخاصة‘. وباعتباره مؤسسة مالية رائدة، استطاع بنك الخليج الأول في وقت مبكر تحديد الفوائد التي يعود بها نظام ’شركات الأغراض الخاصة‘ التابع لسوق أبوظبي العالمي على الأسواق. ونجح سوق أبوظبي العالمي حتى اليوم بتسجيل أكثر من 50 شركة أغراض خاصة في السوق تخدم مختلف الصناعات والقطاعات، حيث يسعدنا توفير أدوات استراتيجية مصممة بشكل خاص لتلبية احتياجات أعمال الشركات المحلية والإقليمية والشركات العائلية، وشركات الأصول والاستثمارات المحلية من خلال نظام شركات الأغراض الخاصة التابع للسوق، دون الحاجة إلى اللجوء إلى السلطات القضائية في الخارج. وسنواصل في سوق أبوظبي العالمي العمل عن كثب مع أبرز شركائنا، وعلى رأسهم بنك الخليج الأول، لتقديم الدعم لعملائهم على مستوى أبوظبي وعلى المستوى الدولي.”

يشار إلى أن سوق أبوظبي العالمي كان قد أطلق نظام “شركات الأغراض الخاصة” في يناير 2017، والذي تم تصميمه بحيث يتماشى مع احتياجات قطاعات الأعمال، ويلبي مجالات واسعة من الاستخدامات المتاحة في قطاعات متنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشركات، المؤسسات المالية، صناديق الثروة السيادية، المكاتب العائلية والمستثمرين الأفراد؛ حيث يمثل النظام أداة استراتيجية لتنفيذ العديد من الأغراض التي تشمل الهيكلة المؤسسية والمالية، وإدارة وتحييد المخاطر المالية والقانونية عبر مفهوم “التطويق” أو فصل عمل الأصول والمسؤوليات