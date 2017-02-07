“الخليج الأول” و “أبوظبي الوطني” يتقدمان لهيئة الأوراق المالية بجدول تنفيذ الاندماج

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قالت هيئة الاوراق المالية والسلع إن بنكا الخليج الأول و أبوظبي الوطني، سيتقدمان خلال الشهرين المقبلين إلى الهيئة للموافقة النهائية على نشرة الإندماج والجدول الزمني لتنفيذها.

وكانت الجمعية العمومية لكل من بنك الخليج الأول و بنك أبوظبي الوطني، واللتان عقدتا بشكل منفصل على الاندماج بين البنكين، والذي سينتج عنه أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول يبلغ نحو 666 مليار درهم (181 مليار دولار).

وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر آلية “تبادل الأسهم”، حيث سيحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.

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Tags:أبوظبي الوطنيإندماجالخليج الأول
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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