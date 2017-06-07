الخطوط المغربية تلغي رحلات عبر الدوحة إلى دول عربية

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية ألغت رحلات عبر الدوحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية واليمن ومصر بعد أن قطعت تلك الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأضافت الوكالة أن الرحلات الجوية للخطوط الملكية المغربية عبر الدوحة إلى تلك الدول لا يمكن ضمانها وقال قسم خدمة العملاء بالشركة إن تلك الرحلات لم تعد متاحة.

وقالت الشركة في بيان إنها تعتذر لعملائها عن هذه المضايقات الناتجة عن وضع خارج سيطرتها.

وفي 2015 أعلنت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الملكية المغربية اتفاقا مشتركا للأعمال بشأن الخدمات ووسعتا رحلات جوية مباشرة بين البلدين.

وأحجم المغرب عن الانضمام إلى خطوات لفرض عزلة على قطر لكن بعض الدول الخليجية حلفاء مقربون للبلد الواقع في شمال أفريقيا. والمغرب عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن والذي يقاتل الحركة الحوثية المسلحة.

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