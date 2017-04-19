الخطوط الماليزية تتبع أسطول طائراتها من الفضاء

رببأصبحت الخطوط الجوية الماليزية أول شركة طيران توقع اتفاقًا لمراقبة مسار أسطول طائراتها من الفضاء، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على اختفاء رحلتها MH370 وعلى متنها 239 شخصًا.

وستسمح الاتفاقية التي وقعتها الخطوط الماليزية مع ثلاث شركات فضاء “إيريون” و”سيتاون إير” و”فلايتاوار”، للشركة بتتبع رحلاتها الجوية عبر الأقمار الصناعية مع عبورها للمحيطات البعيدة أو مرورها فوق المناطق القطبية أو أثناء السفر إلى أي مكان آخر في العالم.

وصرح مدير العمليات بالشركة “إزهام إسماعيل” في بيان قائلاً: “تتبع الطائرات عالميًا في الوقت الفعلي كان هدفًا لمجتمع الطيران منذ وقت طويل، نحن فخورون بأن نكون أول شركة طيران تعتمد هذا الحل”.

وتتوقع شركة “إيريون” – التي تطلق شبكة أقمار صناعية جديدة مع شركة “Iridium Communications” – استكمال نظامها للمراقبة الفضائية في 2018.