“الخطوط الكويتية” تطلق رؤيتها واستراتيجيتها حتى 2021

تسعى «الكويتية»، في ضوء الرؤية والاستراتيجية الجديدة، ليس فقط إلى رسم الخطوط العريضة لسياستها التي تشمل مرافق الشركة كافة، بل إلى الدخول في التفاصيل، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في بناء مؤسسة جديرة بتمثيل الكويت.

أطلقت الخطوط الجوية الكويتية رؤيتها واستراتيجياتها حتى عام 2021 خلال احتفالية حملت عنوان “نسمو معاً” أقامتها في الثالث من سبتمبر الجاري بالمبنى الرئيسي للمؤسسة، بحضور رئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية للشركة رشا الرومي، ونائب الرئيس التنفيذي كامل حسن العوضي، ومساعد الرئيس التنفيذي لمتابعة تطبيق الخطة الاستراتيجية طلال التميمي، إضافة إلى مديري القطاعات والأقسام في “الكويتية” وأكثر من 500 موظف.

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