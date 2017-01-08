“الخطوط الكويتية” تدخل تحت مظلة “الاقتصادية” قريباً

علمت مصتدر أن الخطوط الجوية الكويتية ستندرج تحت مظلة وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية قريبا، وهي الوزارة التي تتولى حقيبتها هند الصبيح وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وتضم تحت مظلتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والإدارة المركزية للإحصاء، وجهاز التخصيص، وبرنامج إعادة الهيكلة، والهيئة العامة للقوى العاملة، وإدارة الطيران المدني، وأخيرًا الخطوط الجوية الكويتية.

من جانبها، قالت رئيس مجلس إدارة الخطوط الكويتية والرئيس التنفيذي رشا الرومي، لـ ، إن «الخطوط الجوية الكويتية ومجلس إدارتها يعمل ويتعاون مع كافة الجهات»، مضيفة أن «مجلس الإدارة سيواصل العمل ضمن الاستراتيجية المعدة سلفا، والتي تركز على استمرار عمليات تطوير أسطول الشركة».

وأوضحت أن «هناك 10 طائرات من طراز بوينغ 777 ستنضم إلى الاسطول في غضون ستة أشهر، وهي المرة الأولى التي تحدث في تاريخ الشركة».

وحول استراتيجية الكويتية في العام 2017، شددت الرومي على أن «الخطوط الكويتيه تطمح إلى بلوغ نسبة 40% من إجمالي السوق المحلي، بعد أن وصلت في العام 2016 من 17 إلى 34%، وهو ما يعني تنفيذ الاستراتيجية الطموحة إلى نقل الكويتية 3 ملايين راكب إلى كافة الجهات».