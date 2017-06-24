الخطوط الكويتية تتسلم أول طائرة إيرباص A320

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أعلنت شركة الخطوط الوطنية عن تسلمها أولى طائراتها من طراز إيرباص A320، حيث وصلت الطائرة لمطار الكويت الدولي عصر يوم الخميس الماضي، وكان في استقبالها وفد من الإدارة العامة للطيران المدني يتقدمهم مدير عام الادارة العامة للطيران المدني م. يوسف سليمان الفوزان، ونائب المدير العام للطيران المدني لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي م.عماد فالح الجلوي، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الوطنية علي الفوزان، ورئيس مجلس إدارة شركة التجارة الدولية القابضة د.حمد التويجري، بالاضافة الى أعضاء مجلس إدارة الخطوط الوطنية والإدارة التنفيذية.

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Tags:إيرباص A320الخطوط الكويتيةطيران
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