الخطوط الكويتية تتسلم أول طائرة إيرباص A320

أعلنت شركة الخطوط الوطنية عن تسلمها أولى طائراتها من طراز إيرباص A320، حيث وصلت الطائرة لمطار الكويت الدولي عصر يوم الخميس الماضي، وكان في استقبالها وفد من الإدارة العامة للطيران المدني يتقدمهم مدير عام الادارة العامة للطيران المدني م. يوسف سليمان الفوزان، ونائب المدير العام للطيران المدني لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي م.عماد فالح الجلوي، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الوطنية علي الفوزان، ورئيس مجلس إدارة شركة التجارة الدولية القابضة د.حمد التويجري، بالاضافة الى أعضاء مجلس إدارة الخطوط الوطنية والإدارة التنفيذية.

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