“الخطوط القطرية”: 40% زيادة بعدد الرحلات الاسبوعية الى الرياض

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة بنسبة أكثر من 40% في عدد رحلاتها بين الدوحة والرياض في المملكة العربية السعودية لتصل رحلاتها الأسبوعية إلى 20 رحلة ابتداءً من 1 سبتمبر 2016. وسيستفيد المسافرون من المملكة العربية السعودية من فرص ربط أفضل عبر شبكة القطرية الواسعة التي تضم أكثر من 150 وجهة عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي في الدوحة.

يأتي هذا الإعلان بعد زيادة الخطوط الجوية القطرية لعدد رحلاتها إلى المدينة إلى ثلاث رحلات يومية ابتداءً من 1 سبتمبر 2016، ومع الزيادة في عدد رحلات جدة إلى أربع رحلات يومية سيصل المجموع الكلي إلى 143 رحلة في الأسبوع. يذكر أن الخطوط القطرية تسيير رحلاتها إلى ثماني مدن في المملكة العربية السعودية.

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