“الخطوط السعودية” تلغي جميع الرحلات من وإلى إسطنبول

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسطنبول اليوم السبت 7 يناير، بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة التركية.

وقالت الخطوط السعودية عبر حسابها في “تويتر”: “ضيوفنا الأعزاء، بسبب الأحوال الجوية في إسطنبول تم إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسطنبول اليوم 7 يناير2017، مقدّرين تفهمكم”.

وتشهد مدينة إسطنبول موجة برد شديدة مصحوبة بثلوج كثيفة غطت الشوارع والطرقات ومهابط الطائرات، ما أدى لتأخير وإلغاء عديد من الرحلات من وإلى مطار أتاتورك الدولي.

وأعلنت سلطات المطار في تركيا إغلاقه أمام هبوط وإقلاع الطائرات، ووجهت المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم إلى الفنادق القريبة.