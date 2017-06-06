الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى الإمارات ومصر والبحرين

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قالت الخطوط الجوية القطرية إنها ألغت رحلاتها إلى البحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء حتى إشعار آخر وذلك بعد يوم من تعليق رحلاتها إلى السعودية.
وقالت الشركة إنها ستسمح للمسافرين الذين بحوزتهم تذاكر سفر مؤكدة لأي من الدول الأربع بين الخامس من يونيو حزيران والسادس من يوليو تموز بإعادة حجز رحلاتهم في غضون ثلاثين يوما بعد تاريخ مغادرتهم الحالي.
وقالت الخطوط الجوية القطرية إن مكاتبها ستواصل العمل كالمعتاد في الدول التي تأثرت بالقرار حتى إشعار آخر.
وانضمت مصر للطيران وفلاي دبي وطيران الخليج البحرينية يوم الاثنين إلى الاتحاد للطيران وطيران الإمارات في تعليق جميع رحلاتها من وإلى الدوحة.
وتأتي الخطوة بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر في خطوة منسقة متهمة قطر بدعم الإسلاميين المتشددين وإيران.

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Tags:أرباح شركاتالخطوط الجوية القطريةشركاتطيران
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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