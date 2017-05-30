الخطوط الجوية التركية تكافح لتمويل خطوة انتقالها إلى مطار إسطنبول الجديد

تدرس شركة الخطوط الجوية التركية خيارات تمويل خطوة انتقالها المقرر إلى مطار إسطنبول الجديد الذي من المقرر أن يتم افتتاحه نهاية العام المقبل، وفقاً لما أفادت به مصادر لـ”بلومبرج”.

وتشمل الخيارات قيد الدراسة الآن، إنشاء تحالف جديد للمقاولين يعرف باسم “آي جي إيه” يقوم ببناء وتملك المرافق ومن ثم تأجيرها للشركة.

وعقدت شركة الطيران المملوكة للحكومة التركية التي تتخذ من مطار أتاتورك في إسطنبول مقراً لها محادثات مع عدد من البنوك التجارية المحلية والدولية لاقتراض نحو 850 مليون دولار لتمويل هذه الخطوة.

ولكن المشكلة التي تواجهها الشركة التركية هي افتقارها إلى الضمانات الكافية للحصول على قرض بهذا الحجم، وذلك لأن معظم أصولها عبارة عن طائرات تم بالفعل التعهد بها كضمانات حين تم الحصول عليها.

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