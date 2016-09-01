الخطوط البريطانية تستأنف رحلاتها إلى إيران

تستأنف الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الإيرانية (طهران) بعد توقف دام 4 سنوات.

وستكون الرحلة هي الأولى من نوعها لناقل بريطاني منذ توقفت الرحلات التجارية عام 2012 بسبب انقطاع العلاقات بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوة بعد رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران في شهر يناير/كانون الثاني وإعادة فتح السفارة البريطانية في طهران عام 2015.

وقالت شركة الطيران إن 6 رحلات ستنطلق إلى طهران أسبوعيا من مطار هيثرو.

وستقلع طائرة بوينغ 777 حوالي الساعة التاسعة من مطار هيثرو مساء الخميس.

وكانت شركة الخطوط الجوية البريطانية التي بدأت بتسيير رحلات منتظمة إلى طهران عام 1946 قد أوقفت الرحلات الأسبوعية الثلاث في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، بعد إغلاق السفارة البريطانية في طهران بسنة واحدة.

وكان متظاهرون قد داهموا السفارة احتجاجا على العقوبات التي فرضت على بلادهم بسبب البرنامج النووي الإيراني.

وأعيد فتح السفارة بعد أن وقعت 6 دول كبرى، هي الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين، اتفاقية مع إيران حول برنامجها النووي.

وقال المراسل الدبلوماسي لبي بي سي جيمس لاندال إن استئناف الرحلات المباشرة بين لندن وطهران قد يساعد في تحسين العلاقات بين البلدين.

وكانت شركة الطيران الفرنسية (إير فرانس) قد استأنفت رحلاتها إلى طهران في شهر إبريل/نيسان الماضي، بعد توقف دام 7 سنوات.

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