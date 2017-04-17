الخام الأمريكي يقلص خسائره

انخفضت أسعار النفط خلال تداولات الاثنين عقب تصريحات وزير الطاقة السعودي “خالد الفالح” بخصوص اتفاق خفض الإنتاج، ولكنها قلصت خسائرها وسط انخفاض واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية.

كان “الفالح” قد صرح لـ”العربية” بأن مستوى الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج من جانب أعضاء “أوبك” وخارجها قد تجاوز 100%، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن تمديد الاتفاق، مشيرا إلى أن هناك توافقا داخل المنظمة لتحقيق الاستقرار في السوق.

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.5% إلى 99.9 نقطة مما قلص الضغوط على السلع، ومن بينها النفط.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 0.2% إلى 53.07 دولار للبرميل في تمام الساعة 06:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بعد خسائر بحوالي 1%، كما انخفض “برنت” بحوالي 0.2% إلى 55.8 دولار للبرميل.