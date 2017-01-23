الخام الأمريكي يقلص خسائره بعد تعليقات إيجابية من “أوبك”

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الاثنين، ولكنها قلصت خسائرها عقب إعلان “أوبك” أن كبار منتجي الخام ملتزمون حتى الآن بالتخفيضات المنصوص عليها.

من جانبهم، صرح مندوبون لدى “أوبك” ومنتجون من خارج المنظمة خلال اجتماعهم في فيينا الأحد بأن ما يقرب من 1.5 مليون برميل/يومياً خرجت بالفعل من الأسواق.

يأتي هذا فيما ارتفع الإنتاج الأمريكي من الخام بأكثر من 6% منذ منتصف عام 2016، على الرغم من أنه لا يزال أقل بنسبة 7% من ذروته في العام 2015.

وفي سياق متصل، قالت غينيا الاستوائية – وهي إحدى الدول الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج – إنها تقدمت بطلب لتصبح العضو الرابع عشر في منظمة “أوبك”.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.4% أو 21 سنتاً إلى 55.28 دولار للبرميل في تمام الساعة 07:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.8% أو 44 سنتاً إلى 52.42 دولار للبرميل بعد خسائر بأكثر من 1%.