الخام الأمريكي يغلق منخفضا

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الأربعاء، منهية مسيرة ست جلسات من الارتفاع هي الأطول منذ أغسطس/آب الماضي، وذلك رغم بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضا في الأسبوع الماضي، ولكن المستثمرين ركزوا على استمرار نمو الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة.

كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت تراجع مخزونات الخام الأمريكية 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع قدره 125 ألف برميل.

وفي تقريرها الشهري أمس، أوضحت الوكالة الحكومية أنها تتوقع نمو الإنتاج المحلي الأمريكي من الخام إلى 9.9 مليون برميل يوميا في العام المقبل وارتفاعه العام الجاري إلى 9.22 مليون برميل يوميا.

من جانبها، أكدت “أوبك” في تقريرها انخفاض إنتاج الدول الأعضاء 153 ألف برميل يوميا في مارس/آذار، مسجلا 31.93 مليون برميل يوميا.

وعند الإقفال، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 0.5% أو 29 سنتا، لتغلق جلسة نيويورك عند 53.11 دولار للبرميل.