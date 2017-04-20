الخام الأمريكي يغلق منخفضا للجلسة الرابعة

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الخميس حيث طغت مخاوف زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة على التصريحات الإيجابية بشأن احتمالات تمديد اتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج.

وتلقت أسعار النفط دعما في وقت سابق اليوم من تصريحات وزير الطاقة السعودي “خالد الفالح” بأن هناك توافقا بين منتجي النفط على ضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري.

ومن جانبه، أوضح وزير النفط الكويتي “عصام المرزوقي” أن النقاش بخصوص إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج” يدل على أهميته للسوق.

كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس انخفاض مخزونات الخام في أمريكا مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل.

وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بحوالي 0.1% إلى 99.7 نقطة، وهو ما تسبب في ضغوط على السلع، ومن بينها النفط.

وعند الإقفال، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو/أيار – التي انتهت صلاحيتها عند التسوية – بنسبة 0.3% أو 17 سنتا لتغلق جلسة نيويورك عند 50.27 دولار للبرميل.